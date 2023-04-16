Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України: що відомо arrow

Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України: що відомо

16 квітня 2023 09:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України: що відомо
Аграрії працюють на полі. Фото: Alexey Furman/ Getty Images
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на уряд Угорщини.

Читайте також:

Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України

"Уряд прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти, тому за відсутності значущих заходів ЄС він тимчасово, подібно до Польщі, забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до Угорщини", — заявив міністр сільського господарства Іштван Надь.

Він додав, що сільгоспвиробники  в Україні використовують методи, які заборонені в ЄС, що дає їм змогу уникати зайвих витрат експортувати і експортувати на європейський ринок велику кількість м’яса птиці, яєць і меду разом із зерновими та олійними культурами. Як наслідок, фермери Центральної Європи не мають можливості продавати власну продукцію, зазначив Надь.

За даними Міністерства сільського господарства Угорщини, заборона на імпорт триватиме до 30 червня цього року.

"Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB