Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України: що відомо

Аграрії працюють на полі. Фото: Alexey Furman/ Getty Images

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на уряд Угорщини.

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"Уряд прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти, тому за відсутності значущих заходів ЄС він тимчасово, подібно до Польщі, забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до Угорщини", — заявив міністр сільського господарства Іштван Надь.

Він додав, що сільгоспвиробники в Україні використовують методи, які заборонені в ЄС, що дає їм змогу уникати зайвих витрат експортувати і експортувати на європейський ринок велику кількість м’яса птиці, яєць і меду разом із зерновими та олійними культурами. Як наслідок, фермери Центральної Європи не мають можливості продавати власну продукцію, зазначив Надь.

За даними Міністерства сільського господарства Угорщини, заборона на імпорт триватиме до 30 червня цього року.

"Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.