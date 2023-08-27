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Венгрия закрывает границы для украинского зерна: что дальше

27 августа 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Венгрия закрывает границы для украинского зерна: что дальше
Зерновой терминал. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Будапешт хочет закрыть границы для украинского зерна. И планирует это сделать уже через две недели — с 16 сентября. Так местные власти хотят защитить венгерских фермеров.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Пишет издание Agrar Szektor.

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Венгрия закрывает границы

Чтобы защитить свой внутренний рынок, Венгрия готова пойти на запрет украинской продукции.

Как отмечают в правительстве, в последнее время венгерское сельское хозяйство переживает одно потрясение за другим.

"Эпидемия коронавируса, засуха, бурлящая в нашем районе война и ее последствия, энергетический кризис, вызванный провальными брюссельскими санкциями, рост цен и то, что дешевая украинская сельскохозяйственная продукция беспошлинно заполонила европейский рынок — все это трудности для производителей", — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. 

Как известно, ЕС разрешил пяти странам закрыть границы для украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Срок действия ограничения должен завершиться 15 сентября.

Напомним, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.

Отмечается, что такое обещание выразил президент Сербии Александр Вучич лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время встречи в Будапеште.

Вучич, в частности, подчеркнул, что если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, Сербия увеличит транзит.

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