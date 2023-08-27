Венгрия закрывает границы для украинского зерна: что дальше
Официальный Будапешт хочет закрыть границы для украинского зерна. И планирует это сделать уже через две недели — с 16 сентября. Так местные власти хотят защитить венгерских фермеров.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Пишет издание Agrar Szektor.
Венгрия закрывает границы
Чтобы защитить свой внутренний рынок, Венгрия готова пойти на запрет украинской продукции.
Как отмечают в правительстве, в последнее время венгерское сельское хозяйство переживает одно потрясение за другим.
"Эпидемия коронавируса, засуха, бурлящая в нашем районе война и ее последствия, энергетический кризис, вызванный провальными брюссельскими санкциями, рост цен и то, что дешевая украинская сельскохозяйственная продукция беспошлинно заполонила европейский рынок — все это трудности для производителей", — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Как известно, ЕС разрешил пяти странам закрыть границы для украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Срок действия ограничения должен завершиться 15 сентября.
Напомним, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.
Отмечается, что такое обещание выразил президент Сербии Александр Вучич лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время встречи в Будапеште.
Вучич, в частности, подчеркнул, что если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, Сербия увеличит транзит.