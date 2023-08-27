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Угорщина закриває кордони для українського збіжжя: що далі

27 серпня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Угорщина закриває кордони для українського збіжжя: що далі
Зерновий термінал. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційний Будапешт хоче закрити кордони для українського зерна. І планує це зробити вже за два тижні — з 16 вересня. Так тамтешня влада хоче захистити угорських фермерів.

Про це заявляє міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь. Пише видання Agrar Szektor.

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Аби захистити свій внутрішній ринок, Угорщина готова піти на заборону української продукції. 

Як зазначають у тамтешньому уряді, останнім часом угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за іншим. 

"Епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує в нашому районі та її наслідки, енергетична криза, спричинена провальними брюссельськими санкціями, зростання цін і те, що дешева українська сільськогосподарська продукція безмитно заполонила європейський ринок — усе це труднощі для виробників", — заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Як відомо, ЄС дозволив п'яти сусіднім з Україною країнам закрити кордони для української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Термін дії обмеження має завершитися 15 вересня.

Нагадаємо, Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду із Росією.

Зазначається, що таку обіцянку висловив президент Сербії Александер Вучич особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.

Вучич, зокрема, наголосив, що коли Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, то Сербія збільшить транзит.

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