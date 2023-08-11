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Украина поможет Словении в связи с наводнением

11 августа 2023 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина поможет Словении в связи с наводнением
Наводнение в Словении. Фото: REUTERS/Fedja Grulovic
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина предоставит помощь Словении в связи с наводнением после мощных дождей. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.

Указ №484/2023 уже подписал Владимир Зеленский.

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Указ предусматривает оказание гуманитарной помощи жителям Словении, пострадавшим в результате наводнений. К тому же МИД Украины сообщил, что страна готова предоставить для поисково-спасательных операций вертолет.

"Украина оказывает гуманитарную помощь Словении в связи с сильным наводнением. Соответствующий указ я подписал вчера. Мы помогаем нашим друзьям, даже когда воюем дома. Солидарность работает в обе стороны", — сообщил Владимир Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Об объемах гуманитарной помощи в указе не сообщается. Передача поручена Кабинету министров Украины.

Напомним, Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

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