Україна допоможе Словенії у зв'язку з повінню

Повінь у Словенії. Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

Україна надасть допомогу Словенії у зв'язку з повінню після потужних дощів. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.

Указ №484/2023 вже підписав Володимир Зеленський.

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Допомога Словенії

Указ передбачає надання гуманітарної допомоги мешканцям Словенії, які постраждали внаслідок повеней. До того ж МЗС України повідомило, що країна готова надати для пошуково-рятувальних операцій гелікоптер.

"Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки", — повідомив Володимир Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Про обсяги гуманітарної допомоги в указі не повідомляється. Передачу доручено Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.