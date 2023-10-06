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Украина могла проводить в Судане борьбу с ЧВК "Вагнер", — Бабель

6 октября 2023 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина могла проводить в Судане борьбу с ЧВК "Вагнер", — Бабель
Украинский снайпер в Судане Фото: скриншот из видео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские спецназовцы могли проводить военные операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их африканских союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). В апреле этот террористический "альянс" попытался устроить госпереворот.

Об этом сообщает "Бабель".

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Отметим, что ранее подобную информацию сообщал американский телеканал CNN. Американские журналисты насчитали восемь налетов дронов-камикадзе на автомобили и объекты RSF, и одну наземную операцию недалеко от Хартума. По их сообщению, российские наемники предоставляли африканским боевикам оружие, но при этом о боевых столкновениях между наемниками и украинским спецназом не сообщалось.

Свою версию по этому поводу высказали в ГУР. В ведомстве вспомнили слова его главы Кирилла Буданова, который заявил что "Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они были".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российская армия не атаковала бизнес-джет "вагнеровцев" над Тверской областью России, и сказал, что в самолете все были "пьяны".

В ISW же назвали вероятных главарей российских наемников после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

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