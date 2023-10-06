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Україна могла проводити у Судані боротьбу з ПВК "Вагнер", — Бабель

6 жовтня 2023 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна могла проводити у Судані боротьбу з ПВК "Вагнер", — Бабель
Український снайпер у Судані. Фото: скріншот з відео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські спецпризначенці могли проводити військові операції в Судані проти російської ПВК "Вагнер" та їхніх африканських союзників з "Сил швидкого реагування" (RSF). У квітні цей терористичний "альянс" спробував влаштувати держпереворот.

Про це повідомляє "Бабель".

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Відзначимо, що раніше таку інформацію повідомляв американський телеканал CNN. Американські журналісти нарахували вісім нальотів дронів-камікадзе на автівки та обʼєкти RSF, і одну наземну операцію неподалік від Хартуму. Також за їхнім повідомленням, російські найманці надавали африканським бойовикам зброю, але при цьому про бойові зіткнення між найманцями та українськими спецсилами не повідомлялося. 

Свою версію щодо цього висловили у ГУР. У відомстві згадали про слова його очільника Кирила Буданова, який заявив що "Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони були". 

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін заявив про те, що російська армія не атакувала бізнес-джет "вагнерівців" над Тверською областю Росії, і сказав, що в літаку всі були "п'яні".

Натомість в ISW назвали ймовірних ватажків російських найманців після загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. 

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