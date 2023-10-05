Путін заявив, що командування "вагнерівців" могло підірвати себе в літаку

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін назвав причину смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він заявив, що "вагнерівець" міг сам себе підірвати в літаку під дією алкоголю.

Про це Володимир Путін сказав на "Валдаї".

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За словами Путіна, у тілах загиблих в авіакатастрофі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та наближених до нього людей виявили фрагменти ручних гранат. Він наголосив, що зовнішнього впливу на літак не було. Путін також натякнув, що Пригожин міг бути п'яним.

"У тілах загиблих виявлено фрагменти ручних гранат. Зовнішнього впливу на літак не було. На наявність алкоголю або наркотичних речовин у крові загиблих експертизи не було", — сказав він.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.