Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Путін заявив, що командування "вагнерівців" могло підірвати себе в літаку arrow

Путін заявив, що командування "вагнерівців" могло підірвати себе в літаку

5 жовтня 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін заявив, що командування "вагнерівців" могло підірвати себе в літаку
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін назвав причину смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він заявив, що "вагнерівець" міг сам себе підірвати в літаку під дією алкоголю.

Про це Володимир Путін сказав на "Валдаї".

Читайте також:

Смерть Пригожина

За словами Путіна, у тілах загиблих в авіакатастрофі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та наближених до нього людей виявили фрагменти ручних гранат. Він наголосив, що зовнішнього впливу на літак не було. Путін також натякнув, що Пригожин міг бути п'яним.

"У тілах загиблих виявлено фрагменти ручних гранат. Зовнішнього впливу на літак не було. На наявність алкоголю або наркотичних речовин у крові загиблих експертизи не було", — сказав він.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз