Путин заявил, что командование "вагнеровцев" могло подорвать себя в самолете

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин назвал причину смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он заявил, что "вагнеровец" мог сам себя подорвать в самолете под действием алкоголя.

Об этом Владимир Путин сказал на "Валдае".

Читайте также:

Смерть Пригожина

По словам Путина, в телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и приближенных к нему людей обнаружили фрагменты ручных гранат. Он подчеркнул, что внешнего влияния на самолет не было. Путин также намекнул, что Пригожин мог быть пьян.

"В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего влияния на самолет не было. На наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших экспертизы не было", — сказал он.

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.