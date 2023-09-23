У ГУР мають сумніви, що Пригожин дійсно мертвий

Прощання з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов має сумніви, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин справді мертвий. За його словами, наразі зарано говорити про вбивство ватажка "вагнерівців".

Про це Кирило Буданов сказав для TheDrive.

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"Я б не поспішав говорити, що його вбили. Я не маю ніяких підтверджень", — сказав Буданов.

Він також відповів на запитання журналіста, чи має він підтвердження, що ватажок "вагнерівців" мертвий:

"Ми цього не маємо".

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.