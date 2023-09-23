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В ГУР сомневаются, что Пригожин действительно мертв

23 сентября 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР сомневаются, что Пригожин действительно мертв
Прощание с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно мертв. По его словам, пока рано говорить об убийстве главаря "вагнеровцев".

Об этом Кирилл Буданов сказал для TheDrive.

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"Я бы не спешил говорить, что его убили. У меня нет никаких подтверждений", — сказал Буданов.

Он также ответил на вопрос журналиста, есть ли у него подтверждение, что главарь "вагнеровцев" мертв:

"У нас этого нет".

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

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