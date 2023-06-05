Украина не выиграет, контрнаступление провалилось: какие фейки о войне РФ разгоняет в мире

Соня ван дер Энде, продвигающая российские нарративы. Фото: VK ван дер Энде

В последние дни пророссийские пропагандисты в соцсетях и западных СМИ продвигали ряд фейков и вбросов в пользу России. В частности, говорилось, что Запад якобы признает невозможность украинской победы в войне.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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"Украина не победит"

В последние дни российские и пророссийские пропагандисты распространяли в сети разнообразные фейки, вбросы и дезинформации о войне в Украине.

Так, блоггер Ким Дотком в своем Twitter заявил, что Запад якобы знает, что Украина не может победить в войне с Россией.

Также этот пророссийский блоггер назвал западных политиков военными преступниками, а правительство США "злым провокатором и руководителем этой прокси-войны".

Распространение российских заявлений

Нидерландская журналистка Соня ван дер Энде, которая, согласно данным профиля, живет в Москве, распространила заявления российской стороны об "успешных противодействиях украинскому контрнаступлению".

Ван дер Энде, руководствуясь заявлениями россиян, заявила, что контрнаступление ВСУ, о котором еще и не сообщалось, уже якобы провалилось.

"Огромная армия"

Еще один пророссийский деятель, немецкий политолог Вольфганг Меркель, заявил в интервью изданию Spiegel, что Украина не может победить Россию, потому что у той, мол, большая армия.

Меркель начал пугать Украину и Запад тем, что в России огромная армия — якобы сейчас мобилизованы уже 1 миллион, в запасе находится 2 миллиона, а мобилизационный резерв вообще составляет 45 млн.

Напомним, что Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявляет, что российские социальные сети находятся в стадии подготовки активных мер по расширению дезинформации о боевых действиях украинской армии. Также ожидается распространение недостоверной информации о российских военных формированиях.