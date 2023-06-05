Україна не виграє, контрнаступ провалився: які фейки про війну РФ розганяє у світі

Соня ван дер Енде, яка просуває російські наративи. Фото: VK ван дер Енде

За останні дні проросійські пропагандисти у соцмережах та західних ЗМІ просували низку фейків та вкидів на користь Росії. Зокрема, йшлося про те, що Захід нібито визнає неможливість української перемоги у війні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Протягом останніх днів російські та проросійські пропагандисти розповсюджували в мережі різноманітні фейки, вкиди та дезінформації щодо війни в Україні.

Так, блогер Кім Дотком у своєму Twitter заявив, що Захід нібито знає, що Україна не може перемогти у війні з Росією.

Також цей проросійський блогер назвав західних політиків військовими злочинцями, а уряд США "злим провокатором і керівником цієї проксі-війни".

Поширення російських заяв

Нідерландська журналістка Соня ван дер Енде, яка, згідно із даними профілю, живе у Москві, поширила заяви російської сторони про "успішні протидії українському контрнаступу".

Ван дер Енде, керуючись заявами росіян, заявила, що контрнаступ ЗСУ, про який ще й не повідомляли, уже нібито провалився.

"Величезна армія"

Ще один проросійський діяч, німецький політолог Вольфганг Меркель, заявив у інтерв’ю виданню Spiegel, що Україна не може перемогти Росію, бо у тієї, мовляв, велика армія.

Меркель почав лякати Україну і Захід тим, що в Росії величезна армія — нібито зараз мобілізованими є уже 1 мільйон, в запасі перебуває 2 мільйони, а мобілізаційний резерв взагалі складає 45 млн.

Нагадаємо, що Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявляє, що російські соціальні мережі перебувають у стадії підготовки активних заходів щодо розширення дезінформації щодо бойових дій української армії. Також очікується поширення недостовірної інформації про російські військові формування.