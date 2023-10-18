Украина профинансирует эвакуацию своих граждан из Сектора Газа

Люди среди разрушенных домов в Секторе Газа. Фото: google.com

Посол Украины в Египте Николай Нагорный заявил, что нет спонсоров, которые покрыли бы расходы на эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Однако, по его словам, государство может выделить на это деньги.

Об этом Николай Нагорный рассказал в интервью Радио Свобода в проекте Свобода. Утро.

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Государство выделит деньги на эвакуацию украинцев

"Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть, это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону", — отметил Нагорный.

Напомним, что эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана немалые средства.

Также мы писали, что посольство Украины в Государстве Израиль круглосуточно работает над вопросом быстрой и безопасной эвакуации украинцев с территории этого государства. Уже удалось эвакуировать 436 граждан Украины.

Добавим, что 16 октября из Тель-Авива вылетел уже третий эвакуационный рейс с гражданами Украины в Бухарест в Румынии. Среди эвакуированных украинцев большинство составляют женщины и дети.