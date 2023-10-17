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З Ізраїлю вилетів уже третій евакуаційний рейс з українцями: скільки на борту

17 жовтня 2023 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З Ізраїлю вилетів уже третій евакуаційний рейс з українцями: скільки на борту
Люди чекають на рейс в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Фото: Flash90 (Avshalom Sassoni)
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора, 16 жовтня, із Тель-Авіву вилетів уже третій евакуаційний рейс із громадянами України до Бухаресту, що в Румунії. Серед евакуйованих українців більшість становлять жінки та діти.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

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У посольстві зазначили, що евакуація українців з Ізраїлю триває.

"Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти", — йдеться в повідомленні.

Також в установі додали, що посольство забезпечило відповідну підтримку та консультаційну допомогу співвітчизникам.

Вдалося евакуювати українців з Ізраїлю 16 жовтня
Джерело: facebook.com/UkraineInIsrael

Нагадаємо, що перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 15 жовтня. З країни, де триває війна, вдалося вивезти, зокрема, й понад 60 дітей.

Також ми писали, що кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було близько 245 осіб. 

Додамо, що в посольстві України в Ізраїлі відповіли, чи перебувають українці в полоні терористів ХАМАСу.

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