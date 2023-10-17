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З Израиля вылетел уже третий эвакуационный рейс с украинцами: сколько на борту

17 октября 2023 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
З Израиля вылетел уже третий эвакуационный рейс с украинцами: сколько на борту
Люди ждут рейса в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Фото: Flash90 (Avshalom Sassoni)
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 16 октября, из Тель-Авива вылетел уже третий эвакуационный рейс с гражданами Украины в Бухарест в Румынии. Среди эвакуированных украинцев большинство составляют женщины и дети.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.

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В посольстве отметили, что эвакуация украинцев из Израиля продолжается.

"Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в Бухарест (Румыния) улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети", — говорится в сообщении. 

Также в учреждении добавили, что посольство обеспечило соответствующую поддержку и помощь соотечественникам.

Удалось эвакуировать украинцев из Израиля 16 октября
Источник: facebook.com/UkraineInIsrael

Напомним, что первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 15 октября. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в том числе, более 60 детей.

Также мы писали, что количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было около 245 человек.

Добавим, что в посольстве Украины в Израиле ответили, находятся ли украинцы в плену террористов ХАМАС.

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