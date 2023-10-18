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Україна профінансує евакуацію своїх громадян із Сектора Гази

18 жовтня 2023 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна профінансує евакуацію своїх громадян із Сектора Гази
Люди серед зруйнованих будинків у Секторі Гази. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посол України в Єгипті Микола Нагорний заявив, що немає спонсорів, які б покрили витрати на евакуацію українців із Сектора Гази. Однак за його словами, держава може виділити на це гроші.

Про це Микола Нагорний розповів в інтерв’ю Радіо Свобода в проєкті Свобода.Ранок.

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"Я впевнений, що єгипетська сторона не фінансуватиме чартерні рейси. Тобто це буде здійснюватися українською стороною. І я впевнений, що частина автотранспортних витрат по Єгипту буде забезпечуватися також нами. Оскільки з моменту зустрічі консула і наших співробітників з громадянами України вся відповідальність фактично лягає на нашу сторону", — зазначив Нагорний.

Нагадаємо, що евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені чималі кошти. 

Також ми писали, що посольство України в Державі Ізраїль цілодобово працює над питанням щодо швидкої та безпечної евакуації українців з території цієї держави. Наразі вже вдалося евакуювати 436 громадян України.

Додамо, що 16 жовтня із Тель-Авіву вилетів уже третій евакуаційний рейс із громадянами України до Бухаресту, що в Румунії. Серед евакуйованих українців більшість становлять жінки та діти.

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