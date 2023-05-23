Украина станет членом ЕС после войны, — Шольц

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии. Он уверен, что Россия не выиграет войну, а Украина после победы станет членом Европейского Союза.

Об этом информирует Spiegel.

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"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена", — сказал Олаф Шольц.

Кроме этого, он добавил, что социал-демократическая партия Германии должна стать за Украину. По его словам, именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе действуют принципы неприменения силы, незыблемости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением отстаиваем все эти принципы", — сказал федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, сможет ли Украина стать членом НАТО в ближайшем будущем. По его мнению, такой сценарий маловероятен.

В субботу, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию в рамках саммита стран G7. Президент Украины в субботу провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

В пятницу, 19 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру. Поэтому, по его словам, важно добиться мира в Украине.