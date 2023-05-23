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Україна стане членом ЄС після війни, — Шольц

23 травня 2023 17:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Україна стане членом ЄС після війни, — Шольц
Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Німецький канцлер Олаф Шольц зробив заяву на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини. Він впевнений, що РФ не виграє війну, а Україна після перемоги стане членом Європейського Союзу.

Про це інформує Spiegel.

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Україна стане членом ЄС

"Гіркий розділ в історії нашого континенту, яку створив Володимир Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", — сказав Олаф Шольц.

Крім цього він додав, що соціал-демократична партія Німеччини повинна стати за Україну. За його словами, саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", — сказав федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чи зможе Україна стати членом НАТО у найближчому майбутньому. На його думку, такий сценарій є малоймовірним.

У суботу,  20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії у рамках саміту країн G7. Президент України у суботу провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У п'ятницю, 19 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна-агресорка Росія є загрозою не тільки Україні, а й усьому світу. Тому, за його словами, важливо досягти миру в Україні. 

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