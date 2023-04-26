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Украина и Италия расширят сотрудничество в оборонной отрасли

26 апреля 2023 22:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина и Италия расширят сотрудничество в оборонной отрасли
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на оборонном предприятии Rheinmetall Italia SpA в Италии. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ходе визита правительственной делегации в Италию Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль рассказал, что среди разработок этого предприятия ПВО малого радиуса действия Skynex.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", — подчеркнул украинский премьер.

Он добавил, что такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине и сейчас рассматривают возможность совместного производства компонентов этих систем.

"Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", — подчеркнул Шмыгаль.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на оборонном предприятии Rheinmetall Italia SpA в Италии. Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на оборонном предприятии Rheinmetall Italia SpA в Италии. Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на оборонном предприятии Rheinmetall Italia SpA в Италии. Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Напомним, недавно Шмыгаль рассказал о чем удалось договориться с Италией о восстановлении Украины. Он подчеркнул, что в Риме подписан ряд важных соглашений. Эти соглашения оживят наши отношения и помогут Украине продвигаться вперед.

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