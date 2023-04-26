Україна та Італія розширять співпрацю в оборонній галузі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на оборонному підприємстві Rheinmetall Italia S.p.A. в Італії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Під час візиту урядової делегації до Італії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Що відомо

Денис Шмигаль розповів, що серед розробок цього підприємства — ППО малого радіусу дії Skynex.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей", — наголосив український прем'єр.

Він додав, що такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні і зараз розглядають також можливість спільного виробництва компонентів цих систем.

"Працюємо над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів", — підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на оборонному підприємстві Rheinmetall Italia S.p.A. в Італії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на оборонному підприємстві Rheinmetall Italia S.p.A. в Італії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на оборонному підприємстві Rheinmetall Italia S.p.A. в Італії. Фото: t.me/Denys_Smyhal 1 / 3

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль розповів, про що вдалося домовитися з Італією щодо відновлення України. Він наголосив, що у Римі підписано низку важливих угод. Ці угоди оживлять наші взаємини та допоможуть Україні просуватися вперед.