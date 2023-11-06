Украина призывает польских протестующих остановить блокаду границы, — посол
Посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил действия польских транспортных компаний, заблокировавших проезд к трем граничным контрольно-пропускным пунктам на границе между Украиной и Польшей — в Хребене, Дорохуске и Корчове. При этом, он призвал протестующих остановить блокаду границ.
Об этом Зварыч сообщил в соцсетях.
Украина просит остановить блокаду границы
Зварыч отметил, что такие шаги наносят сильный удар по Украине, которая и так испытывает трудности в связи с военными действиями со стороны России.
Так, посол призвал немедленно прекратить блокаду на границе, подчеркнув, что это необходимо для сохранения так называемых "коридоров солидарности" — важных маршрутов, через которые украинское зерно доставляется в другие страны.
В сообщении на своей странице в Facebook посол также выразил мнение, что во время войны подобные блокады только помогают российским боевикам, нанося ущерб не только Украине, но и Польше, а также всему Европейскому союзу.
Напомним, что движение в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей затруднено. Там сегодня началась забастовка польских перевозчиков.
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