Україна закликає польських протестувальників зупинити блокаду кордону, — посол
Посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії польських транспортних компаній, які заблокували проїзд до трьох граничних контрольно-пропускних пунктів на кордоні між Україною та Польщею — у Хребені, Дорохуську та Корчові. При цьому він закликав протестувальників зупинити блокаду кордонів.
Про це Зварич повідомив у соцмережах.
Україна просить зупинити блокаду кордону
Зварич зазначив, що такі кроки завдають сильного удару по Україні, яка і так зазнає труднощів у зв'язку з воєнними діями з боку Росії.
Так, посол закликав негайно припинити блокаду на кордоні, наголосивши, що це необхідно для збереження коридорів солідарності — важливих маршрутів, через які українське зерно доставляється в інші країни.
У повідомленні на своїй сторінці у Facebook посол також висловив думку, що під час війни подібні блокади лише допомагають російським бойовикам, завдаючи шкоди не лише Україні, а й Польщі, а також усьому Європейському союзу.
Нагадаємо, що рух у пунктах пропуску "Краковець-Корчева", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею утруднений. Там сьогодні розпочався страйк польських перевізників.
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