Украинские беженцы в Японии получат долгосрочные визы с разрешением на работу
Иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
Об этом сообщили в издании Kyodo News.
Визы для украинцев в Японию
Решение японских властей предоставить разрешения на долговременное пребывание беженцев вызвано проблемами с трактовкой самого понятия "беженец".
По конвенции ООН — которую также подписывала и Япония в 1951 году, — термин "беженец" трактуется как "лицо, которое не может или не желает вернуться в страну своего происхождения в результате вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям".
Однако эвакуированные граждане Украины под этот термин не подпадают. Так что почти все украинцы в Японии получили визы "для осуществления определенной деятельности", срок действия которых 1 год.
Новая система иммиграционной службы призвана помочь, в частности, украинцам получить долгосрочные разрешения.
Решение о предоставлении или отклонении разрешений на пребывание предоставляется по усмотрению министра юстиции.
Украинцы в Японии
По данным Агентства иммиграционных служб Японии, в стране сейчас находится 2 091 беженец из Украины.
Украинцы стали первыми за долгое время беженцами, которых согласилась принять Япония, ведь страна была достаточно закрытой для вынужденных переселенцев.
В начале полномасштабного вторжения Япония согласилась приютить всех желающих граждан Украины, однако эта программа не принимает новых переселенцев.
Напомним, согласно опросам общественного мнения в Японии, 70%-80% японцев поддерживают действия правительства по помощи Украине и эвакуированным гражданам Украины.