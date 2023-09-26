Украинские беженцы в Японии получат долгосрочные визы с разрешением на работу

Волонтеры из Центра помощи украинским беженцам в Японии. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар

Мария Кагал Редактор международного отдела

Иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщили в издании Kyodo News.

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Визы для украинцев в Японию

Решение японских властей предоставить разрешения на долговременное пребывание беженцев вызвано проблемами с трактовкой самого понятия "беженец".

По конвенции ООН — которую также подписывала и Япония в 1951 году, — термин "беженец" трактуется как "лицо, которое не может или не желает вернуться в страну своего происхождения в результате вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям".

Однако эвакуированные граждане Украины под этот термин не подпадают. Так что почти все украинцы в Японии получили визы "для осуществления определенной деятельности", срок действия которых 1 год.

Новая система иммиграционной службы призвана помочь, в частности, украинцам получить долгосрочные разрешения.

Решение о предоставлении или отклонении разрешений на пребывание предоставляется по усмотрению министра юстиции.

Украинцы в Японии

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, в стране сейчас находится 2 091 беженец из Украины.

Украинцы стали первыми за долгое время беженцами, которых согласилась принять Япония, ведь страна была достаточно закрытой для вынужденных переселенцев.

В начале полномасштабного вторжения Япония согласилась приютить всех желающих граждан Украины, однако эта программа не принимает новых переселенцев.

Напомним, согласно опросам общественного мнения в Японии, 70%-80% японцев поддерживают действия правительства по помощи Украине и эвакуированным гражданам Украины.