Українські біженці в Японії отримають довгострокові візи з дозволом роботи

Волонтери з Центру допомоги українським біженцям в Японії. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року.

Про це повідомили у виданні Kyodo News.

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Візи для українців в Японії

Рішення японської влади надати дозволи на довгострокове перебування біженців викликане проблемами з трактуванням самого поняття "біженець".

За конвенцією ООН — яку також підписувала і Японія в 1951 році, — термін "біженець" трактується як "особа, яка не може або не бажає повернутися до країни свого походження внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою раси, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань".

Однак евакуйовані громадяни України під цей термін не підпадають. Тож майже всі українці в Японії отримали візи "для здійснення визначеної діяльності", термін дії яких 1 рік.

Нова система імміграційної служби покликана допомогти, зокрема українцям, отримати довгострокові дозволи.

Рішення щодо надання чи відхилення дозволів на перебування надається на розсуд міністра юстиції.

Українці в Японії

За даними Агентства імміграційних служб Японії, в країні наразі перебуває 2 091 біженець з України.

Українці стали першими за довгий час біженцями, яких погодилась прийняти Японія, адже до цього країна була досить закритою для вимушених переселенців.

На початку повномасштабного вторгнення Японія погодилась прихистити всіх охочих громадян України, однак наразі ця програма не приймає нових переселенців.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями громадської думки в Японії, 70%-80% японців підтримують дії уряду щодо допомоги Україні та евакуйованим громадянам України.