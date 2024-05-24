Украинских беженцев выселяют из квартир в Германии

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Германии призвали украинских беженцев освободить квартиры. Около 1700 человек должны это сделать до июля.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 26 мая.

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Украинцы в районе Рудные горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить до июля предоставленное им жилье. Люди должны выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

В регионе ощущается значительный дефицит жилья для беженцев из Сирии, Афганистана и Турции. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Отсутствие дополнительного жилья может привести к тому, что искателям убежища придется жить во временных условиях, таких как палаточные городки или контейнерные модули.

В квартирах для беженцев с начала войны жили люди из Украины, которые не имеют статуса беженцев, а получают помощь как малоимущие немцы, поэтому они должны самостоятельно найти себе жилье.

В районе есть жилищный кооператив, построенный во времена ГДР, где сейчас свободны 20% квартир. Первые заявки на получение этого жилья от украинцев уже поступили. Однако, перед заселением, свободные квартиры требуют ремонта, который продлится два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Тех, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.

Напомним, в условиях российской агрессии против Украины 87% европейцев согласны с оказанием гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. В то же время 83% готовы принимать украинских беженцев.

Также украинским беженцам в Словакии выплатят новую материальную помощь УВКБ ООН. Выплаты получат особо уязвимые категории граждан.