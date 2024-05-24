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Українських біженців закликали звільнити квартири в Німеччині — яка причина

24 травня 2024 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українських біженців виселяють з квартир у Німеччині
Українські біженці. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині закликали українських біженців звільнити квартири. Близько 1700 людей повинні зробити це до липня.

Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 26 травня.

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Українці в районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади про те, що вони мають звільнити до липня надане їм житло. Люди повинні виїхати з 650 квартир в Ауе, Чопау та Марієнбергу.

У регіоні відчувається значний дефіцит житла для біженців із Сирії, Афганістану та Туреччини. Зараз місця для цієї категорії людей завантажені на 90%. Відсутність додаткового житла може призвести до того, що шукачам притулку доведеться жити в тимчасових умовах, таких як наметові містечка або контейнерні модулі.

У квартирах для біженців з початку війни жили люди з України, які не мають статусу біженців, а отримують допомогу як малозабезпечені німці, тому вони повинні самостійно знайти собі житло.

У районі є житловий кооператив, збудований за часів НДР, де наразі вільні 20% квартир. Перші заявки на отримання цього житла від українців вже надійшли. Однак перед заселенням вільні квартири потребують ремонту, який триватиме два місяці.

Місцева влада шукатиме індивідуальні рішення, якщо українці шукатимуть житло довше. Тих, хто відмовлятиметься переселятися, можуть розмістити у притулку в спортзалі.

Нагадаємо, в умовах російської агресії проти України 87% європейців згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни. Водночас 83% готові приймати українських біженців.

Також українським біженцям у Словаччині виплатять нову матеріальну допомогу від УВКБ ООН. Виплати отримають особливо вразливі категорії громадян.

Німеччина
війна
квартири
українці
біженці

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