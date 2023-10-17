Украинцы в Британии могут остаться без жилья: что известно

Женщина в аэропорту Лондона. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Тысячи украинских беженцев, которые находятся в Великобритании, могут остаться бездомными. Это произойдет, если министры продолжат планы по прекращению финансирования схемы, созданной для оказания им помощи.

Об этом сообщает The Guardian.

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Угроза для украинцев

Соглашения о финансировании и спонсорстве для более 130 000 человек, которым помогли по схеме Homes for Ukraine, должны завершиться в марте 2024 года. По информации Национального контрольно-ревизионного управления (NAO), многие из этих людей могут потерять свои дома, когда это финансирование исчерпается.

"Чем больше спонсорских договоренностей истекает, риск остаться бездомным, вероятно, возрастет", — говорится в отчете.

Почти 74 000 домохозяйств Великобритании обратились с просьбой принять украинские семьи по схеме стоимостью 2,1 миллиарда фунтов стерлингов с момента ее начала весной 2022 года. Хозяева получали выплаты в размере 350 фунтов стерлингов в месяц в первый год и 500 фунтов стерлингов в месяц во второй год. Однако эти выплаты заканчиваются за год до завершения трехлетних виз, предоставленных украинцам по схеме. Поскольку срок действия первой из этих виз истекает в марте 2025 года, спонсорство начнет постепенно прекращаться со следующего марта.

В отчете NAO сказано:

"Если спонсоры не захотят принимать украинцев без этих платежей, украинцам по схеме понадобятся другие решения по жилью".

В декабре прошлого года 650 миллионов фунтов было предоставлено советам по борьбе с беспризорностью среди украинцев, но эти деньги должны потратить до конца марта 2024 года.

Цели по схеме предотвращения бездомности

В NAO подчеркивают, что цели по схеме предотвращения беспризорности среди украинцев достигнуты. Однако управление призывает министров обеспечить больше определенности любого будущего финансирования, чтобы избежать того, чтобы тысячи украинцев были вынуждены выйти на улицы.

Оно также критикует руководящий схемой Департамент жилищно-коммунального хозяйства (DLUHC) за то, что у него нет точной оценки того, сколько украинцев столкнутся с бездомностью.

Данные местных властей показали, что к августу этого года только в Англии 4 890 украинских домохозяйств были признаны бездомными или рисковали стать бездомными. Это 8% общего количества украинских семей, которым помогли по схеме.

NAO призывает усилить мониторинг механизмов защиты в рамках схемы, чтобы гарантировать, что уязвимые украинцы не подвергаются насилию или эксплуатации.

"Вскоре правительству нужно будет принять важные решения относительно будущего схемы, в частности, продолжать ли визы более трех лет и продолжать ли финансирование для местных органов власти и спонсоров, которые сейчас заканчивается до окончания срока действия виз. Ему также нужно будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие как безопасность и угроза бездомности после прекращения спонсорства", — сказал глава NAO Гарет Дэвис.

Глава Комитета общественных счетов Commons Мег Хиллиер говорит, что нужно сделать больше, чтобы гарантировать, что украинцы получают необходимую поддержку, и предотвратить рост количества бездомных. По ее словам, правительство также должно быстро принять решение о продлении виз, чтобы дать украинцам уверенность, которой они заслуживают, относительно своего будущего.

Представитель правительства сказал:

"Мы благодарны за необычайную щедрость спонсоров по всей Великобритании, а также за упорную работу местных советов, волонтеров и благотворительных организаций. Мы предоставим обновленную информацию о будущем схемы задолго до окончания срока действия первых виз".

Напомним, по данным социологических исследований, за границей планируют остаться 30-50% украинцев, которые выехали из-за войны. На принятие их решений о возвращении в Украину будет влиять продолжительность войны. Чем дольше она продлится — тем меньше людей вернется. Многие могут остаться за границей ради будущего детей.