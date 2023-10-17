Українці у Британії можуть залишитися без житла: що відомо

Жінка в аеропорту Лондона. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Тисячі українських біженців, які перебувають у Великій Британії, можуть залишитися бездомними. Це станеться, якщо міністри продовжать плани щодо припинення фінансування схеми, створеної для надання їм допомоги.

Про це повідомляє The Guardian.

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Загроза для українців

Угоди про фінансування та спонсорство для понад 130 000 людей, яким допомогли за схемою Homes for Ukraine, мають завершитися у березні 2024 року. За інформацією Національного контрольно-ревізійного управління (NAO), багато з цих людей можуть втратити свої домівки, коли це фінансування вичерпається.

"Чим більше спонсорських домовленостей закінчується, ризик залишитися бездомним, ймовірно, зросте", — йдеться у звіті.

Майже 74 000 домогосподарств Великої Британії звернулися з проханням прийняти українські сім’ї за схемою вартістю 2,1 мільярда фунтів стерлінгів з моменту її початку навесні 2022 року. Господарі отримували виплати в розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць у перший рік та 500 фунтів стерлінгів на місяць у другий рік. Однак ці виплати закінчуються за рік до завершення трирічних віз, наданих українцям за схемою. Оскільки термін дії першої з цих віз закінчується в березні 2025 року, спонсорство почне поступово припинятися з наступного березня.

У звіті NAO сказано:

"Якщо спонсори не захочуть приймати українців без цих платежів, українцям за схемою знадобляться інші рішення щодо житла".

У грудні минулого року 650 мільйонів фунтів було надано радам для боротьби з безпритульністю серед українців, але ці гроші мають витратити до кінця березня 2024 року.

Цілі за схемою запобігання безпритульності

У NAO наголошують, що цілі за схемою запобігання безпритульності серед українців наразі досягнуті. Однак управління закликає міністрів забезпечити більше визначеності щодо будь-якого майбутнього фінансування, щоб уникнути того, щоб тисячі українців були змушені вийти на вулиці.

Воно також критикує Департамент житлово-комунального господарства (DLUHC), який керує схемою, за те, що він не має точної оцінки того, скільки українців зіткнуться з бездомністю.

Дані місцевої влади показали, що до серпня цього року лише в Англії 4 890 українських домогосподарств були визнані бездомними або ризикували стати бездомними. Це 8% від загальної кількості українських сімей, яким допомогли за схемою.

NAO закликає посилити моніторинг механізмів захисту в рамках схеми, щоб гарантувати, що вразливі українці не піддаються насильству чи експлуатації.

"Невдовзі уряду потрібно буде прийняти важливі рішення щодо майбутнього схеми, зокрема, чи продовжувати візи понад три роки та чи продовжувати фінансування для місцевих органів влади та спонсорів, які зараз закінчується до закінчення терміну дії віз. Їй також потрібно буде ретельно відслідковувати ключові ризики, такі як безпека та загроза бездомності після припинення спонсорства", — сказав голова NAO Гарет Девіс.

Голова Комітету громадських рахунків Commons Мег Хілліер каже, що потрібно зробити більше, щоб гарантувати, що українці отримують необхідну підтримку, і запобігти зростанню кількості бездомних. За її словами, уряд також має швидко прийняти рішення щодо продовження віз, щоб дати українцям впевненість, на яку вони заслуговують, щодо свого майбутнього.

Представник уряду сказав:

"Ми вдячні за надзвичайну щедрість спонсорів по всій Великобританії, а також за наполегливу роботу місцевих рад, волонтерів і благодійних організацій. Ми надамо оновлену інформацію про майбутнє схеми задовго до закінчення терміну дії перших віз".

Нагадаємо, за даними соціологічних досліджень, за кордоном планують залишитися 30-50% українців, які виїхали через війну. На прийняття їхніх рішень щодо повернення до України впливатиме тривалість війни. Чим довше вона продовжиться — тим менше людей повернеться. Багато хто може залишитися за кордоном заради майбутнього дітей.