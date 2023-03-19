Правительство Индонезии планирует бороться с мигрантами из россии: в чем причина

Россияне уехали за границу

После начала вторжения российских войск на Украину, большое количество россиян направились на Бали, в тропический рай в Индонезии. В 2022 году около 58 000 россиян посетили остров после его открытия после пандемии, а в январе 2023 года их число увеличилось на 22 500 человек.

Об этом пишет CNN.

Россияне массово бегут за границу

Политика Индонезии по выдаче виз по прибытии для граждан рф и Украины была подвергнута критике в связи с предполагаемыми случаями ненадлежащего поведения и незаконной работы.

В результате, балийские власти призвали отменить эту политику. Местные жители утверждают, что большинство случаев негативного поведения иностранцев на острове связаны с россиянами.

Однако, украинцы, которые также посещают Бали, высказывают опасения о том, что они несправедливо маркируются из-за поведения россиян.

"Балийские власти на этой неделе призвали отменить политику Индонезии по выдаче виз по прибытии для граждан россии и Украины, сославшись на волну предполагаемых инцидентов, связанных с ненадлежащим поведением, и различные примеры того, как посетители просрочивают свои визы и нелегально работают парикмахерами, несанкционированными гидами и такси", — говорится в сообщении.

Напомним, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны будут покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро). Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, которые находятся в трудном материальном положении.