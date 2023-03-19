Уряд Індонезії планує боротися з мігрантами з рф: у чому причина

Росіяни поїхали за кордон

Після початку вторгнення російських військ на Україну, велика кількість росіян попрямувала на Балі, в тропічний рай в Індонезії. У 2022 році близько 58 000 росіян відвідали острів після його відкриття після пандемії, а в січні 2023 їх кількість збільшилася на 22 500 осіб.

Про це пише CNN.

Росіяни масово біжать за кордон

Політика Індонезії щодо видачі віз після прибуття для громадян Росії та України була піддана критиці у зв'язку з передбачуваними випадками неналежної поведінки та незаконної роботи.

У результаті балійська влада закликала скасувати цю політику. Місцеві жителі стверджують, що більшість випадків негативної поведінки іноземців на острові пов'язані із росіянами.

Проте, українці, які також відвідують Балі, висловлюють побоювання, що вони несправедливо маркуються через поведінку росіян.

"Балійська влада цього тижня закликала скасувати політику Індонезії щодо видачі віз після прибуття для громадян росії та України, пославшись на хвилю інцидентів, пов'язаних з неналежною поведінкою, і різні приклади того, як відвідувачі прострочують свої візи й нелегально працюють перукарями, несанкціонованими гідами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів та проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро). Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.