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Правительство Германии Украине предоставило новый пакет военной помощи

27 октября 2023 16:19
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Илья Рябинин
редактор
Правительство Германии Украине предоставило новый пакет военной помощи
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера, а также другое оружие и амуниция для военных.

Об этом сообщает правительство Германии.

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Что входит в пакет помощи

В новый пакет помощи Украине Германия включила не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В общем же в новый пакет вошли:

  • ЗРК дальнего радиуса действия IRIS-T SLM;
  • зенитные ракеты к IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (название неизвестно);
  • 4 гусеничных тягача HX81;
  • 4 танковых прицепа;
  • 6 автомобилей для пограничников;
  • 8 беспилотников Vector;
  • 5 надводных дронов;
  • 4 контрбатарейных радара GO 12;
  • кассетные боеприпасы M26 для РСЗО HIMARS;
  • 10 тысяч защитных очков.

При этом в кабинете Олафа Шольца отметили, что в текущем году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Напомним, что ранее о том, что Германия готовит зимний пакет помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также в Германии было выделено дополнительно и грантов до 30 тысяч евро для украинских бизнесов.

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