Правительство Германии Украине предоставило новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера, а также другое оружие и амуниция для военных.
Об этом сообщает правительство Германии.
Что входит в пакет помощи
В новый пакет помощи Украине Германия включила не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В общем же в новый пакет вошли:
- ЗРК дальнего радиуса действия IRIS-T SLM;
- зенитные ракеты к IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (название неизвестно);
- 4 гусеничных тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 автомобилей для пограничников;
- 8 беспилотников Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радара GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для РСЗО HIMARS;
- 10 тысяч защитных очков.
При этом в кабинете Олафа Шольца отметили, что в текущем году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Напомним, что ранее о том, что Германия готовит зимний пакет помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также в Германии было выделено дополнительно и грантов до 30 тысяч евро для украинских бизнесов.
Читайте Новини.LIVE!