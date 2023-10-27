Правительство Германии Украине предоставило новый пакет военной помощи

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера, а также другое оружие и амуниция для военных.

Об этом сообщает правительство Германии.

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Что входит в пакет помощи

В новый пакет помощи Украине Германия включила не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В общем же в новый пакет вошли:

ЗРК дальнего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитные ракеты к IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (название неизвестно);

4 гусеничных тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 автомобилей для пограничников;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радара GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для РСЗО HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

При этом в кабинете Олафа Шольца отметили, что в текущем году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Напомним, что ранее о том, что Германия готовит зимний пакет помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также в Германии было выделено дополнительно и грантов до 30 тысяч евро для украинских бизнесов.