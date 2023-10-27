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Уряд Німеччини Україні надав новий пакет військової допомоги

27 жовтня 2023 16:19
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Ілля Рябінін
редактор
Уряд Німеччини Україні надав новий пакет військової допомоги
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

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Що входить до пакету допомоги

До нового пакету допомоги Україні Німеччина включила не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію. Загалом же до нового пакету увійшли:

  • ЗРК дальнього радіуса дії IRIS-T SLM;
  • зенітні ракети до IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (назва невідома);
  • 4 гусеничні тягачі HX81;
  • 4 танкових причепи;
  • 6 автомобілів для прикордонників;
  • 8 безпілотників Vector;
  • 5 надводних дронів;
  • 4 контрбатарейних радари GO 12;
  • касетні боєприпаси M26 для РСЗВ HIMARS;
  • 10 тисяч захисних окулярів.

При цьому в кабінеті Олафа Шольца зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, що раніше про те, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні у розмірі 1,4 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також у Німеччині виділили додатково гранти до 30 тисяч євро для українських бізнесів. 

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