Уряд Німеччини Україні надав новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
Що входить до пакету допомоги
До нового пакету допомоги Україні Німеччина включила не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію. Загалом же до нового пакету увійшли:
- ЗРК дальнього радіуса дії IRIS-T SLM;
- зенітні ракети до IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (назва невідома);
- 4 гусеничні тягачі HX81;
- 4 танкових причепи;
- 6 автомобілів для прикордонників;
- 8 безпілотників Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейних радари GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для РСЗВ HIMARS;
- 10 тисяч захисних окулярів.
При цьому в кабінеті Олафа Шольца зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.
Нагадаємо, що раніше про те, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні у розмірі 1,4 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також у Німеччині виділили додатково гранти до 30 тисяч євро для українських бізнесів.
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