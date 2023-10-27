Уряд Німеччини Україні надав новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

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Що входить до пакету допомоги

До нового пакету допомоги Україні Німеччина включила не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію. Загалом же до нового пакету увійшли:

ЗРК дальнього радіуса дії IRIS-T SLM;

зенітні ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (назва невідома);

4 гусеничні тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 автомобілів для прикордонників;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для РСЗВ HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

При цьому в кабінеті Олафа Шольца зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, що раніше про те, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні у розмірі 1,4 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також у Німеччині виділили додатково гранти до 30 тисяч євро для українських бізнесів.