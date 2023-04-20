Правительство США отслеживает более 650 возможных случаев НЛО

Неопознанный объект, зафиксированный в США. Фото: ВМС США

Правительство США отслеживает более 650 потенциальных случаев так называемых "неопознанных воздушных явлений", широко известных как НЛО. Штаты желают сосредоточиться на этих наблюдениях.

Об этом сообщает CNN.

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Директор Управления Пентагона по расследованию аномальных явлений Шон Киркпатрик заявил, что количество случаев возросло по сравнению с 350 сообщениями, о которых говорилось в незасекреченном отчете разведки о непознанных воздушных явлениях, обнародованном в начале этого года.

"Из более 650 сообщений мы определили приоритетными около половины из них как представляющие аномальный интерес, и теперь мы должны проверить их и спросить: "О какой части из них у меня есть фактические данные?" — сказал Киркпатрик.

Он рассказал законодателям о том, как его офис помогает Пентагону и разведывательному сообществу выявлять новые иностранные технологии, в том числе о его роли в обнаружении высотного аэростата наблюдения из Китая, пролетевшего над воздушным пространством США в феврале.

Киркпатрик продемонстрировал видео по двум рассекреченным делам, одно из которых было раскрыто, а другое — нет.

На первом видео был показан небольшой шар, пролетевший сквозь экран камеры беспилотника MQ-9 на Ближнем Востоке в 2022 году. Камера беспилотника следила за объектом, когда он двигался в небе, то появляясь, то исчезая с экрана.

Киркпатрик объяснил, что это дело остается нераскрытым, поскольку кроме видео нет других доказательств.

"Будет практически невозможно полностью идентифицировать его, опираясь только на это видео", — сказал он.

Киркпатрик надеется, что с накоплением большего количества данных об этих эпизодах могут появиться закономерности, которые помогут объяснить нераскрытые случаи.

На втором видео из Южной Азии, снятом в начале этого года, объект пролетел мимо двух дронов MQ-9, в том числе один из них снял видео со следом от двигателя, который, по словам Киркпатрик, поначалу считался "подлинно аномальным". Однако он рассказал, что после того, как они разобрали видео кадр за кадром, его офис определил, что это было "теневое изображение".

"Это в инфракрасном диапазоне, это тепловой след от двигателей пригородного самолета, случайно пролетавшего вблизи того места, где были эти два MQ9", — сказал Киркпатрик.

Слушания в четверг, 20 апреля, под председательством сенатора-демократа от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд являются последними, которые Конгресс провел за последний год по поводу НЛО, поскольку законодатели давят на Пентагон, чтобы тот раскрыл непонятные случаи наблюдения.

"В наших исследованиях мы пока не нашли никаких достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, не подчиняющихся известным законам физики", — сказал Киркпатрик.

Напомним, в США пассажир самолета был напуган, когда увидел неизвестный летающий объект (НЛО) в форме сигары или конфеты "тик-так". Он рассказал, что этот объект летел рядом с самолетом, а затем внезапно исчез в облаках.

Также писали, что аналитики Белого дома будут изучать неизвестные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами. Соответствующий приказ издал президент США Джо Байден.