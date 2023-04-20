Уряд США відстежує понад 650 потенційних випадків НЛО

Непізнаний об'єкт, який зафіксували в США. Фото: ВМС США

Уряд США відстежує понад 650 потенційних випадків так званих "непізнаних повітряних явищ", широко відомих як НЛО. Штати хочуть зосередитися на цих спостереженнях.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Уряд США відстежує НЛО

Директор Управління Пентагону з розслідування аномальних явищ Шон Кіркпатрік заявив, що кількість випадків зросла порівняно з 350 повідомленнями, про які йшлося у незасекреченому звіті розвідки про непізнані повітряні явища, оприлюдненому на початку цього року.

"З понад 650 повідомлень ми визначили пріоритетними близько половини з них як такі, що становлять аномальний інтерес, і тепер ми маємо перевірити їх і запитати: "Про яку частину з них у мене є фактичні дані?" — сказав Кіркпатрік.

Він розповів законодавцям про те, як його офіс допомагає Пентагону і розвідувальному співтовариству виявляти нові іноземні технології, в тому числі про його роль у виявленні висотного аеростату спостереження з Китаю, який пролетів над повітряним простором США в лютому.

Кіркпатрік продемонстрував відео з двох розсекречених справ, одна з яких була розкрита, а інша — ні.

На першому відео було показано невелику кулю, яка пролетіла крізь екран камери безпілотника MQ-9 на Близькому Сході у 2022 році. Камера безпілотника стежила за об'єктом, коли він рухався в небі, то з'являючись, то зникаючи з екрана.

Кіркпатрік пояснив, що ця справа залишається нерозкритою, оскільки окрім відео немає інших доказів.

"Буде практично неможливо повністю ідентифікувати його, спираючись лише на це відео", — сказав він.

Кіркпатрік сподівається, що з накопиченням більшої кількості даних про ці епізоди можуть з'явитися закономірності, які допоможуть пояснити нерозкриті випадки.

На другому відео з Південної Азії, знятому на початку цього року, об'єкт пролетів повз два дрони MQ-9, в тому числі один з них зняв відео зі слідом від двигуна, який, за словами Кіркпатріка, спочатку вважався "справді аномальним". Однак він розповів, що після того, як вони розібрали відео кадр за кадром, його офіс визначив, що це було "тіньове зображення".

"Це в інфрачервоному діапазоні, це тепловий слід від двигунів приміського літака, який випадково пролітав поблизу того місця, де були ці два MQ9", — сказав Кіркпатрік.

Слухання у четвер, 20 квітня, під головуванням сенатора-демократа від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд є останніми, які Конгрес провів за останній рік щодо НЛО, оскільки законодавці тиснуть на Пентагон, щоб той розкрив незрозумілі випадки спостереження.

"У наших дослідженнях ми поки що не знайшли жодних достовірних доказів позаземної активності, позаземних технологій або об'єктів, які не підкоряються відомим законам фізики", — сказав Кіркпатрік.

Нагадаємо, у США пасажир літака був наляканий, коли побачив невідомий літаючий об'єкт (НЛО) у формі сигари або цукерки "тік-так". Він розповів, що цей об'єкт летів поряд з літаком, а потім раптово зник у хмарах.

Також ми писали, що аналітики Білого дому вивчатимуть невідомі літаючі об'єкти на тлі інцидентів із повітряними кулями. Відповідний наказ видав президент США Джо Байден.