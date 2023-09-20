Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражена темпами внедрения реформ в Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина взяла хороший темп во внедрении реформ Это позволит Украине быстро стать членом Европейского союза.
Об этом глава Еврокомиссии рассказала в интервью Bloomberg.
Как фон дер Ляйен оценивает шансы Украины на вступление в ЕС
"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы, пока она ведет войну",— заявила Урсула фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, Украина выглядит очень мотивированной.
"Если они будут держать темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент", — отметила она.
В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, и отказалась назвать конкретные сроки, когда Украину примут в ЕС. Также она подчеркнула, что ЕС находится под давлением, чтобы ускорить процесс членства Украины, но продолжающаяся война — и предварительные заявки от нескольких других стран, в том числе с Западных Балкан, усложняют дебаты.
Вооруженная помощь Украине
Глава Еврокомиссии уверена, что блок сможет выполнить свое обещание по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев.
"Мы очень сильно продвигаем отрасль, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы прилагаем все усилия и упорно работаем, чтобы добиться результата", — отметила она.
Напомним, Боррель рассказал, что будет обсуждать Совет глав МИД в Киеве.
Также стало известно, что Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для переселенцев из Украины.