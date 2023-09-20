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Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражена темпами внедрения реформ в Украине

20 сентября 2023 12:59
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Валерия Пержун
редактор
Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражена темпами внедрения реформ в Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: euneighbourseast
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина взяла хороший темп во внедрении реформ Это позволит Украине быстро стать членом Европейского союза.

Об этом глава Еврокомиссии рассказала в интервью Bloomberg.

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"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы, пока она ведет войну",— заявила Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, Украина выглядит очень мотивированной.

"Если они будут держать темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент", — отметила она.

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, и отказалась назвать конкретные сроки, когда Украину примут в ЕС. Также она подчеркнула, что ЕС находится под давлением, чтобы ускорить процесс членства Украины, но продолжающаяся война — и предварительные заявки от нескольких других стран, в том числе с Западных Балкан, усложняют дебаты.

Вооруженная помощь Украине

Глава Еврокомиссии уверена, что блок сможет выполнить свое обещание по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев.

"Мы очень сильно продвигаем отрасль, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы прилагаем все усилия и упорно работаем, чтобы добиться результата", — отметила она.

Напомним, Боррель рассказал, что будет обсуждать Совет глав МИД в Киеве.

Также стало известно, что Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для переселенцев из Украины.

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