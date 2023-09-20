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Урсула фон дер Ляєн заявила, що вражена темпами впровадження реформ в Україні

20 вересня 2023 12:59
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Валерія Пержун
редактор
Урсула фон дер Ляєн заявила, що вражена темпами впровадження реформ в Україні
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: euneighbourseast
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна взяла хороший темп у впровадженні реформ. Це дозволить Україні швидко стати членом Європейського Союзу.

Про це голова Єврокомісії розповіла у інтерв‘ю Bloomberg.

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"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, поки вона веде війну", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, Україна виглядає дуже вмотивованою.

"Якщо вони триматимуть темп — а я бачу, що вони абсолютно вмотивовані — це вирішальний момент", — зазначила вона.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що процес вступу базується на заслугах, і відмовилася назвати конкретні терміни, коли Україну приймуть до ЄС. Також вона підкреслила, що ЄС перебуває під тиском, щоб прискорити процес членства України, але триваюча війна — і попередні заявки від кількох інших країн, зокрема із Західних Балкан — ускладнюють дебати.

Збройна допомога Україні

Голова Єврокомісії впевнена, що блок зможе виконати свою обіцянку щодо поставки Україні 1 мільйона боєприпасів протягом 12 місяців.

"Ми дуже сильно просуваємо галузь, військово-промислову базу. Цьому приділяється велика увага. Ми докладаємо всіх зусиль і наполегливо працюємо, щоб досягти результату", — зазначила вона. 

Нагадаємо, Боррель розповів, що обговорюватиме Рада очільників МЗС у Києві.

Також стало відомо, що Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для переселенців з України.

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