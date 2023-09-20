Урсула фон дер Ляєн заявила, що вражена темпами впровадження реформ в Україні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: euneighbourseast

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна взяла хороший темп у впровадженні реформ. Це дозволить Україні швидко стати членом Європейського Союзу.

Про це голова Єврокомісії розповіла у інтерв‘ю Bloomberg.

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"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, поки вона веде війну", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, Україна виглядає дуже вмотивованою.

"Якщо вони триматимуть темп — а я бачу, що вони абсолютно вмотивовані — це вирішальний момент", — зазначила вона.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що процес вступу базується на заслугах, і відмовилася назвати конкретні терміни, коли Україну приймуть до ЄС. Також вона підкреслила, що ЄС перебуває під тиском, щоб прискорити процес членства України, але триваюча війна — і попередні заявки від кількох інших країн, зокрема із Західних Балкан — ускладнюють дебати.

Збройна допомога Україні

Голова Єврокомісії впевнена, що блок зможе виконати свою обіцянку щодо поставки Україні 1 мільйона боєприпасів протягом 12 місяців.

"Ми дуже сильно просуваємо галузь, військово-промислову базу. Цьому приділяється велика увага. Ми докладаємо всіх зусиль і наполегливо працюємо, щоб досягти результату", — зазначила вона.

Нагадаємо, Боррель розповів, що обговорюватиме Рада очільників МЗС у Києві.

Також стало відомо, що Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для переселенців з України.