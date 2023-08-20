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В Албании итальянские туристы скрылись из ресторана, не заплатив: премьер Мелони отреагировала

20 августа 2023 18:11
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В Албании итальянские туристы скрылись из ресторана, не заплатив: премьер Мелони отреагировала
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Фото: politic.karpat
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Четверо итальянских туристов попали в скандал в Албании, поэтому скрылись из ресторана, оставив неоплаченным счет. Премьер-министр Джорджа Мэлони отреагировала на позорный поступок итальянцев и оплатила их ужин.

Об этом сообщает BBC.

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Недавно в Албании четверо итальянских туристов сбежали из ресторана и не заплатили за свой ужин, стоимость которого составляла 80 евро. В сети разгорелся скандал.

Впоследствии об этом случае узнала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Она как раз находилась в Албании, где встречалась со своим коллегой Эди Рамой. После этого она поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин и обругала туристов, назвав их "идиотами".

"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", — говорится в сообщении представительства.

Кроме того, бегство туристов удалось зафиксировать на камеру.

Напомним, недавно в Польше туристку оштрафовали на 500 злотых из-за фото в запрещенном месте. Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, а это строго запрещено в соседней стране.

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