В Албании итальянские туристы скрылись из ресторана, не заплатив: премьер Мелони отреагировала
Четверо итальянских туристов попали в скандал в Албании, поэтому скрылись из ресторана, оставив неоплаченным счет. Премьер-министр Джорджа Мэлони отреагировала на позорный поступок итальянцев и оплатила их ужин.
Об этом сообщает BBC.
Скандал с итальянскими туристами
Недавно в Албании четверо итальянских туристов сбежали из ресторана и не заплатили за свой ужин, стоимость которого составляла 80 евро. В сети разгорелся скандал.
Впоследствии об этом случае узнала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Она как раз находилась в Албании, где встречалась со своим коллегой Эди Рамой. После этого она поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин и обругала туристов, назвав их "идиотами".
"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, бегство туристов удалось зафиксировать на камеру.
ripresi dalle telecamere di videosorveglianza 4 italiani в vacanza a Berat в Albania scappano dal ristorante senza pagarе... cena #Meloni #Ambasciata #Berat pic.twitter.com/GMxpyN7urt— Sirio (@siriomerenda) August 18, 2023
Напомним, недавно в Польше туристку оштрафовали на 500 злотых из-за фото в запрещенном месте. Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, а это строго запрещено в соседней стране.