В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши: прем'єрка Мелоні відреагувала

Прем'єр-міністер Італії Джорджа Мелоні. Фото: politic.karpat

Четверо італійських туристів втрапили у скандал в Албанії, тому втекли з ресторану, залишивши неоплаченим рахунок. Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні відреагувала на ганебний вчинок італійців та оплатила їхню вечерю.

Про це повідомляє BBC.

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Нещодавно в Албанії четверо італійських туристів втекли з ресторану і не заплатили за свою вечерю, вартість якої складала 80 євро. У мережі розгорівся скандал.

Згодом про цей випадок дізналася прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона саме перебувала в Албанії, де мала зустріч зі своїм колегою Еді Рамою. Після цього вона доручила, щоб італійське посольство відшкодувало закладу суму за вечерю та облаяла туристів, назвавши їх "ідіотами".

"Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться", — йдеться у повідомленні представництва.

Окрім того, втечу туристів вдалося зафіксувати на камеру.

ripresi dalle telecamere di videosorveglianza 4 italiani in vacanza a Berat in Albania scappano dal ristorante senza pagare...la premier Meloni decide di pagare il conto tramite l'ambasciata italiana...e Salvini gli ha mandato un taxi...#Albania #cena #Meloni #Ambasciata #Berat pic.twitter.com/GMxpyN7urt — Sirio (@siriomerenda) August 18, 2023

Нагадаємо, нещодавно у Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через фото в забороненому місці. Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, а це суворо заборонено в сусідній країні.