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В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши: прем'єрка Мелоні відреагувала

20 серпня 2023 18:11
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В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши: прем'єрка Мелоні відреагувала
Прем'єр-міністер Італії Джорджа Мелоні. Фото: politic.karpat
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Четверо італійських туристів втрапили у скандал в Албанії, тому втекли з ресторану, залишивши неоплаченим рахунок. Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні відреагувала на ганебний вчинок італійців та оплатила їхню вечерю.

Про це повідомляє BBC.

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Скандал з італійськими туристами

Нещодавно в Албанії четверо італійських туристів втекли з ресторану і не заплатили за свою вечерю, вартість якої складала 80 євро. У мережі розгорівся скандал.

Згодом про цей випадок дізналася прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона саме перебувала в Албанії, де мала зустріч зі своїм колегою Еді Рамою. Після цього вона доручила, щоб італійське посольство відшкодувало закладу суму за вечерю та облаяла туристів, назвавши їх "ідіотами".

"Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться", — йдеться у повідомленні представництва.

Окрім того, втечу туристів вдалося зафіксувати на камеру.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через фото в забороненому місці. Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, а це суворо заборонено в сусідній країні. 

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