В Австралии начались митинги в поддержку признания коренного населения

Люди в Австралии. Фото: google.com

Сегодня, 2 июля, тысячи людей вышли на улицы Австралии, чтобы поддержать кампанию за признание коренных народов страны в конституции накануне референдума.

Об этом сообщает Reuters.

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Митинги в поддержку признания коренного населения в конституции

Референдум, который, вероятно, состоится в октябре-декабре, имеет целью внести изменения в конституцию и создать совещательный орган под названием "Голос коренных народов в парламенте", чтобы дать возможность жителям островов Торресового пролива непосредственно влиять на политику.

Левоцентристское лейбористское правительство премьер-министра Энтони Албанезе поддерживает эти изменения, однако оппозиционные либерально-национальные консерваторы призывают голосовать против.

Австралийский совет социальных служб опубликовал в Twitter, что митингующие в Сиднее были одеты в футболки с надписью "Голосуй да" и кепки с надписью "Заявление Улуру".

Один из участников акции Джейсон Говард сказал, что это событие было отличной возможностью для всех австралийцев приобщиться к тому, чтобы улучшить страну.

По словам еще одной участницы Изабель Смит, референдум является самым важным вопросом в Австралии.

"Он объединит австралийцев, и я думаю, что голосование "Да" — это самое важное, что люди могут сделать", — сказала она.

Группа под названием Yes23, организовавшая более 25 митингов по всей стране, сообщила, что толпа в Сиднее составляла около 3 000 человек. Ожидается, что к митингу присоединятся 25 000 человек.

Издание пишет, что коренные австралийцы, составляющие 3,8% населения, сталкиваются с неблагоприятными условиями жизни, включая дискриминацию.

Напомним, Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат более сотни единиц автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов.