В Австралії розпочалися мітинги на підтримку визнання корінного населення

Люди в Австралії. Фото: google.com

Сьогодні, 2 липня, тисячі людей вийшли на вулиці Австралії, щоб підтримати кампанію за визнання корінних народів країни в конституції напередодні референдуму.

Про це повідомляє Reuters.

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Мітинги на підтримку визнання корінного населення в конституції

Референдум, який, ймовірно, відбудеться в жовтні-грудні, має на меті внести зміни до конституції і створити дорадчий орган під назвою "Голос корінних народів у парламенті", щоб дати можливість жителям островів Торресової протоки безпосередньо впливати на політику.

Лівоцентристський лейбористський уряд прем'єр-міністра Ентоні Албанезе підтримує ці зміни, однак опозиційні ліберально-національні консерватори закликають голосувати "проти".

Австралійська рада соціальних служб опублікувала в Twitter, що учасники мітингу в Сіднеї були одягнені у футболки з написом "Голосуй так" і кепки з написом "Заява Улуру".

Один з учасників акції Джейсон Говард сказав, що ця подія була чудовою можливістю для всіх австралійців долучитися до того, щоб покращити країну.

За словами ще однієї учасниці Ізабель Сміт, референдум є найважливішим питанням в Австралії.

"Він об'єднає австралійців, і я думаю, що голосування "Так" — це найважливіше, що люди можуть зробити", — сказала вона.

Група під назвою Yes23, яка організувала понад 25 мітингів по всій країні, повідомила, що натовп у Сіднеї становив близько 3 000 осіб. Очікується, що до мітингу приєднаються 25 000 людей.

Видання пише, що корінні австралійці, які становлять 3,8% населення, стикаються з несприятливими умовами життя, включаючи дискримінацію.

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