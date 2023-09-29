В Австралии поймали "тигровую кошку": последний раз это животное видели 130 лет назад

Уникальная "тигровая кошка". Фото: The Guardian

На территории Южной Австралии загнали в ловушку животное, которое в последний раз видели около 130 лет назад. Речь идет о виде dasyurus maculatus больше известен, как "тигровая кошка" или "хвал тигровый".

Об этом сообщили в ABC News.

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Это животное относят к сумчатым хищникам, оно известно в природе своими характерными белыми пятнами на шерсти. Поймать "тигровую кошку" смог на своей плантации в Бичпорте фермер Пао Линг Цай, занимающийся разведением форели.

Мужчина долгое время не мог понять, что за животное подъедает его рыбу: он расставил вдоль своей фермы ловушки, рассчитывая поймать какую-нибудь лису. 26 сентября туда попалась "тигровая кошка", считавшаяся вымершим видом в Южной Австралии.

По словам Цая, сначала он не мог разобраться, что за хищник попал в его ловушку. Он "понятия не имел", что за существо на него смотрит.

"Это было невероятно. Я сначала не представлял, что это такое" , — заявил он.

Цай отметил, что в первый раз животному удалось вырваться из клетки, но мужчина попытался заманить тигрового хила целой партией свежей рыбы.

Фермер и пойманная им "тигровая кошка". Фото: ABC News. Коллаж: УНИАН

В Австралии поймали "тигровую кошку". Фото: ABC News

По словам рейнджера организации Росса Андерсона, NPWS была "разбита" новостью: после 130 лет с момента исчезновения "тигровая кошка" вновь появилась в штате. Служба установила свои ловушки, в которую в конце концов и попался, вероятно, тот же хил.

"Это действительно бывает раз в жизни", — сказал Андерсон.

Сначала в NPWS собирались провести генетические тестирования на животном, чтобы "попробовать выяснить, откуда оно могло происходить".

"Мы также установим несколько камер ночного видения, чтобы определить, есть ли еще кволы на этой ферме или в районе Бичпорта", — говорил Андерсон.

Что будут делать с пойманным животным

В то же время, служба призвала местных людей не пытаться самостоятельно поймать животных, ведь им можно случайно навредить. Также там акцентировали, что в установке NPWS ловушки не нанесут ранения животному.

Позже там отметили, что планируют отпустить пойманное животное "в неизвестном месте". До этого "тигровую кошку" осмотрел ветеринар: ее пролечили от чесотки (инфекционного заболевания кожи).

В последний раз пятнистую "тигровую кошку" видели на юго-востоке Австралии около 100 лет назад, в лесу Маунт-Берр и вблизи Роба. Случайные записи с "тигровой кошкой" были сделаны в 1970-х и 1980-х годах, но официально ее не видели в этой части континента с 1880-х годов.

Считается, что "тигровых кошек" осталось в популяции менее 5 тысяч.

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