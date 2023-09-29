В Австралії піймали "тигрову кішку": востаннє цю тварину бачили 130 років тому

Унікальна "тигрова кішка". Фото: The Guardian

На території Південної Австралії загнали у пастку тварину, яку востаннє бачили близько 130 років тому. Йдеться про вид dasyurus maculatus більше відомий, як "тигрова кішка" або "квол тигровий".

Про це повідомили в ABC News.

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Цю тварину відносять до сумчастих хижаків, вона відома в природі своїми характерними білими плямами на шерсті. Зловити "тигрову кішку" зміг на своїй плантації у Бічпорті фермер Пао Лінг Цай, який займається розведенням форелі.

Чоловік довгий час не міг зрозуміти, що за тварина під'їдає його рибу: він розставив вдовж своєї ферми пастки, розраховуючи зловити якусь лисицю. 26 вересня туди попалася "тигрова кішка", яку вважали вимерлим видом у Південній Австралії.

За словами Цая, спершу він не міг розібратися, що за хижак потрапив до його пастки. Він "поняття не мав", що за істота на нього дивиться.

"Це було неймовірно. Я спочатку не мав уявлення, що це таке", — заявив він.

Цай зазначив, що першого разу тварині вдалося вирватися з клітки, але чоловік спробував приманити тигрового квола цілою партією свіжої риби.

Фермер і піймана ним "тигрова кішка". Фото: ABC News. Колаж: УНІАН

В Австралії упіймали "тигрову кішку". Фото: ABC News

За словами рейнджера організації Росса Андерсона, NPWS була "розбита" новиною: що після 130 років з моменту зникнення "тигрова кішка" знову з'явилася у штаті. Служба встановила свої пастки, в яку врешті й попався, ймовірно, той самий квол.

"Це справді буває раз у житті", — сказав Андерсон.

Спочатку в NPWS збиралися провести генетичні тестування на тварині, щоб "спробувати з’ясувати, звідки вона могла походити".

"Ми також встановимо декілька камер нічного бачення, щоб визначити, чи є ще кволи на цій фермі чи в районі Бічпорту", — казав Андерсон.

Що робитимуть з піймаю твариною

Водночас служба закликала місцевих людей не намагатися самостійно зловити тварин, адже їм можна випадково нашкодити. Також там акцентували, що встановленні NPWS пастки не завдадуть поранень тварині.

Пізніше там зазначили, що планують відпустити спійману тварину "у невідомому місці". До цього "тигрову кішку" оглянув ветеринар: її пролікували від корости (інфекційного захворювання шкіри).

Востаннє плямисту "тигрову кішку" бачили на південному сході Австралії близько 100 років тому, у лісі Маунт-Берр і поблизу Роба. Випадкові записи з "тигровою кішкою" були зроблені у 1970-х і 1980-х роках, але офіційно її не бачили в цій частині континенту з 1880-х років.

Вважається, що "тигрових кішок" залишилося в популяції менше ніж 5 тисяч.

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