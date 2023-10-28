Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Белом доме объяснили, зачем США нанесли удары по Сирии arrow

В Белом доме объяснили, зачем США нанесли удары по Сирии

28 октября 2023 18:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Белом доме объяснили, зачем США нанесли удары по Сирии
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент США Джо Байден прокомментировал удары американских истребителей по двум объектам на востоке Сирии. Их использовали в своих целях иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Заявление Байдена обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает Time.

Читайте также:

США нанесли удары по Сирии

Американский президент отметил, что с 17 октября поддерживаемые КСИР группировки совершили многочисленные атаки с использованием дронов, в результате чего были ранены несколько военнослужащих США. Во время одной из таких атак американский контрактник скончался от сердечного приступа, пытаясь попасть в укрытие.

"В ответ на эту серию атак и постоянные угрозы будущих атак по моему распоряжению в ночь на 26 октября 2023 года вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии", — говорится в заявлении Байдена.

Удары по объектам КСИР

По его словам, удары наносили по объектам, которые используются КСИР и связанными с ним группировками для командования и управления, хранения боеприпасов и других целей.

"Эти удары имели целью обеспечить сдерживание и были осуществлены таким образом, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения. Я отдал приказ о нанесении ударов с целью защиты нашего личного состава, ослабления и срыва продолжающейся серии нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также с целью сдерживания Ирана и поддерживаемых им групп боевиков", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что руководил этой операцией в соответствии с обязанностью "защищать граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом".

Ранее мы рассказывали, что Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.

Напоминаем, что Израиль и президент США Джо Байден выразили сомнения в точности утверждений о росте погибших, в то время как некоторые утверждают, что данные правильные. В настоящее время министерство здравоохранения сектора Газа, который под контролем ХАМАС, недавно предостерегло о возможных рисках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме