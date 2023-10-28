В Белом доме объяснили, зачем США нанесли удары по Сирии

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал удары американских истребителей по двум объектам на востоке Сирии. Их использовали в своих целях иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Заявление Байдена обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает Time.

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Американский президент отметил, что с 17 октября поддерживаемые КСИР группировки совершили многочисленные атаки с использованием дронов, в результате чего были ранены несколько военнослужащих США. Во время одной из таких атак американский контрактник скончался от сердечного приступа, пытаясь попасть в укрытие.

"В ответ на эту серию атак и постоянные угрозы будущих атак по моему распоряжению в ночь на 26 октября 2023 года вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии", — говорится в заявлении Байдена.

Удары по объектам КСИР

По его словам, удары наносили по объектам, которые используются КСИР и связанными с ним группировками для командования и управления, хранения боеприпасов и других целей.

"Эти удары имели целью обеспечить сдерживание и были осуществлены таким образом, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения. Я отдал приказ о нанесении ударов с целью защиты нашего личного состава, ослабления и срыва продолжающейся серии нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также с целью сдерживания Ирана и поддерживаемых им групп боевиков", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что руководил этой операцией в соответствии с обязанностью "защищать граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом".

Ранее мы рассказывали, что Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.

Напоминаем, что Израиль и президент США Джо Байден выразили сомнения в точности утверждений о росте погибших, в то время как некоторые утверждают, что данные правильные. В настоящее время министерство здравоохранения сектора Газа, который под контролем ХАМАС, недавно предостерегло о возможных рисках.