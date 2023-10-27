Байден засумнівався у кількості жертв у секторі Гази — як міністерство підраховує кількість загиблих

Постраждалих у секторі Гази. Фото: Fars Media Corporation

Ізраїль і президент США Джо Байден висловили сумніви щодо точності тверджень про зростання загиблих, у той час, як деякі стверджують, що дані правильні. У цей час міністерство охорони здоров'я Гази, яке під контролем ХАМАС, нещодавно застерегло про можливі ризики.

Про це пише The Guardian.

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Сумніви Джо Байдена

Повідомляється, що Джо Байден висловив сумнів у правдивості повідомлень про кількість жертв серед палестинців під час ізраїльських дій у Газі.

"Незрозуміло, наскільки достовірною є інформація від палестинців про кількість жертв", — сказав він.

Міністерство охорони здоров'я Гази про кількість жертв

Видання вказує на те, що минулого тижня, МОЗ Гази заявило про 7028 загиблих палестинців, включаючи 2913 дітей, з моменту початку конфлікту, коли ХАМАС убив приблизно 1400 ізраїльтян і захопив у полон понад 200 людей.

У відповідь на звинувачення в упередженості, МОЗ опублікувало докладний список із 212 сторінок з іменами та ідентифікаційними даними всіх затверджуваних жертв. Деякі стверджують, що ці дані є правдивими й що міністерство стало мішенню для дезінформації, оскільки Ізраїль намагається зменшити вплив своїх дій у Газі.

Звіти міністерства про кількість жертв

Пізні звіти вказують на можливе зменшення загиблих через невдалий запуск ракети угрупованням "Ісламський джихад" у напрямку Ізраїлю, з очікуваною кількістю жертв від 100 до 300, хоча кінцева цифра ще не встановлена.

Статистика МОЗ Гази традиційно вважається надійною, оскільки жителі цієї області ретельно реєструють дані про загиблих, і товариство добре обізнане про події на своїй території.

Наразі бойовики ХАМАС тримають у заручниках 224 особи. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 бранців.

Крім того, на недавньому засіданні Ради Безпеки ООН США запропонували резолюцію щодо загострення на Близькому Сході. Їхній проєкт передбачав тимчасове припинення військових дій для забезпечення доставки гуманітарних вантажів, втім, Росія та Китай наклали вето на резолюцію.