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Байден усомнился в количестве жертв в секторе Газа — как министерство подсчитывает число погибших

27 октября 2023 09:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден усомнился в количестве жертв в секторе Газа — как министерство подсчитывает число погибших
Пострадавшие в секторе Газа. Фото: Fars Media Corporation
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израиль и президент США Джо Байден выразили сомнения относительно точности утверждений о растущем числе погибших, в то время как некоторые утверждают, что данные верны. В это время министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, недавно предостерегло о возможных рисках.

Об этом пишет The Guardian.

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Сомнения Джо Байдена

Сообщается, что Джо Байден выразил сомнение в правдивости сообщений о числе жертв среди палестинцев в ходе израильских действий в Газе.

"Неясно, насколько достоверной является информация от палестинцев о числе жертв", — сказал он.

Министерство здравоохранения Газы про число жертв

Издание указывает на то, что на прошлой неделе, минздрав Газы заявил о 7028 погибших палестинцах, включая 2913 детей, с момента начала конфликта, когда ХАМАС убил примерно 1400 израильтян и захватил в плен свыше 200 человек.

В ответ на обвинения в предвзятости, минздрав опубликовал подробный список из 212 страниц с именами и идентификационными данными всех утверждаемых жертв. Некоторые утверждают, что эти данные достоверны и что министерство стало мишенью для дезинформации, так как Израиль пытается уменьшить воздействие своих действий в Газе.

Отчеты министерства о количестве жертв

Поздние отчеты указывают на возможное уменьшение числа погибших из-за неудачного запуска ракеты группировкой "Исламский джихад" в направлении Израиля, с ожидаемым количеством жертв от 100 до 300, хотя конечная цифра еще не установлена.

Статистика минздрава Газы традиционно считается надежной, так как жители этой области тщательно регистрируют данные о погибших, и сообщество хорошо осведомлено о происшествиях на своей территории.

В настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.

Кроме того, на недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем, Россия и Китай наложили вето на резолюцию.

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