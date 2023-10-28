В Білому домі пояснили, навіщо США завдали ударів по Сирії
Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії. Їх використовували в своїх цілях іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.
Заяву Байдена оприлюднила пресслужба Білого дому, повідомляє Time.
США завдали ударів по Сирії
Американський президент зазначив, що із 17 жовтня підтримувані КВІР угруповання здійснили численні атаки з використанням дронів, внаслідок чого були поранені кілька військовослужбовців США. Під час однієї з таких атак американський контрактник помер від серцевого нападу, намагаючись потрапити в укриття.
"У відповідь на цю серію атак і постійні загрози майбутніх атак за моїм розпорядженням у ніч на 26 жовтня 2023 року збройні сили Сполучених Штатів завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії", — йдеться в заяві Байдена.
Удари по об'єктах КВІР
За його словами, удари завдавали по об’єктах, які використовуються КВІР і пов'язаними з ним угрупованнями для командування і управління, зберігання боєприпасів та інших цілей.
"Ці удари мали на меті забезпечити стримування і були здійснені таким чином, щоб обмежити ризик ескалації й уникнути жертв серед цивільного населення. Я віддав наказ про завдання ударів з метою захисту нашого особового складу, послаблення і зриву триваючої серії нападів на Сполучені Штати і наших партнерів, а також з метою стримування Ірану і підтримуваних ним груп бойовиків", — наголосив Байден.
Він додав, що керував цією операцією відповідно до обов'язку "захищати громадян Сполучених Штатів як усередині країни, так і за кордоном".
Раніше ми розповідали, що Президент США Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.
Нагадуємо, що Ізраїль і президент США Джо Байден висловили сумніви щодо точності тверджень про зростання загиблих, тоді як деякі стверджують, що дані правильні. У цей час міністерство охорони здоров'я сектору Гази, який під контролем ХАМАС, нещодавно застерегло про можливі ризики.
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