В Білому домі пояснили, навіщо США завдали ударів по Сирії

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії. Їх використовували в своїх цілях іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.

Заяву Байдена оприлюднила пресслужба Білого дому, повідомляє Time.

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Американський президент зазначив, що із 17 жовтня підтримувані КВІР угруповання здійснили численні атаки з використанням дронів, внаслідок чого були поранені кілька військовослужбовців США. Під час однієї з таких атак американський контрактник помер від серцевого нападу, намагаючись потрапити в укриття.

"У відповідь на цю серію атак і постійні загрози майбутніх атак за моїм розпорядженням у ніч на 26 жовтня 2023 року збройні сили Сполучених Штатів завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії", — йдеться в заяві Байдена.

Удари по об'єктах КВІР

За його словами, удари завдавали по об’єктах, які використовуються КВІР і пов'язаними з ним угрупованнями для командування і управління, зберігання боєприпасів та інших цілей.

"Ці удари мали на меті забезпечити стримування і були здійснені таким чином, щоб обмежити ризик ескалації й уникнути жертв серед цивільного населення. Я віддав наказ про завдання ударів з метою захисту нашого особового складу, послаблення і зриву триваючої серії нападів на Сполучені Штати і наших партнерів, а також з метою стримування Ірану і підтримуваних ним груп бойовиків", — наголосив Байден.

Він додав, що керував цією операцією відповідно до обов'язку "захищати громадян Сполучених Штатів як усередині країни, так і за кордоном".

Раніше ми розповідали, що Президент США Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.

Нагадуємо, що Ізраїль і президент США Джо Байден висловили сумніви щодо точності тверджень про зростання загиблих, тоді як деякі стверджують, що дані правильні. У цей час міністерство охорони здоров'я сектору Гази, який під контролем ХАМАС, нещодавно застерегло про можливі ризики.