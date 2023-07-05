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В Беларуси внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций: детали

5 июля 2023 10:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Беларуси внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций: детали
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Фото: белорусские СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Беларуси внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Ему было 46 лет.

Об этом сообщили белорусские СМИ.

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О причинах смерти пока неизвестно.

Что известно об Авраменко

На этот пост его назначили в 2019 году. С 2013 года он являлся заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси.

Стоит отметить, что на Авраменко США и Европейский Союз наложили санкции за то, что он организовал принудительную посадку пассажирского самолета 23 мая 2021 года. Тогда же были арестованы редакторы оппозиционных телеграмм-каналов Роман Протасевич и София Сапега. Однако недавно они были помилованы Лукашенко.

Угрозы от Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал угрожать странам Европы ударами по "центрам принятия решений". Беларусь уже якобы нашла их на военных картах.

Напомним, в Беларуси в городе Осиповичи, в 230 км от границы с Украиной, строят новые места расположения для "вагнеровцев". Такое решение было принято после заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он предложил военным ЧВК "Вагнер" организовать для них лагерь.

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