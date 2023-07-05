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В Білорусі раптово помер міністр транспорту та комунікацій: деталі

5 липня 2023 10:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Білорусі раптово помер міністр транспорту та комунікацій: деталі
Міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко. Фото: білоруські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Білорусі раптово помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко. Йому було 46 років.

Про це повідомили білоруські ЗМІ.

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Наразі про причини смерті невідомо.

Що відомо про Авраменка

На цю посаду його призначили у 2019 році. З 2013 року він був заступником міністра транспорту та комунікацій Білорусі.

Варто зазначити, що на Авраменка США та Європейський Союз наклали санкції за те, що він організував примусову посадку пасажирського літака 23 травня 2021 року. Тоді ж було заарештовано редакторів опозиційних телеграм-каналів Романа Протасевича та Софію Сапегу. Проте нещодавно вони були помилувані Лукашенком. 

Погрози від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав погрожувати країнам Європи ударами по "центрах прийняття рішень". Білорусь нібито вже знайшла їх на військових картах.

Нагадаємо, в Білорусі в місті Осиповичі, що за 230 км від кордону з Україною, будують нові місця розташування для "вагнерівців". Таке рішення прийняли після заяви Президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він запропонував військовим ПВК "Вагнер" організувати для них табір.

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