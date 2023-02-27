В Бразилии российский дипломат напал на соотечественницу, протестовавшую против войны
Сотрудники консульства российской федерации в бразильском Рио-де-Жанейро напали на своих соотечественниц. Те пришли протестовать против захватнической войны, которую рф ведет в Украине.
Об этом сообщает бразильское издание O Tempo.
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Акция протеста
На годовщину полномасштабного вторжения россиянка Ульяна Лопатина, которая живет в Бразилии, вместе с соотечественницей решила провести акцию протеста против действий российских властей.
Она наклеила на двери и стены консульства россии в Рио-де-Жанейро плакаты на английском и португальском языках с надписями "Остановите войну", "Путин, тебя ждет ад", "Путин идет к чертям".
Реакция дипломатов
Один из сотрудников российского консульства напал на протестующих.
В частности, он вырвал плакат из рук Лопатиной, а другую участницу акции протеста ударил.
После этого российский дипломат пытался скрыться в здании консульства, но был вызван полицейскими.
Напомним, что в разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.